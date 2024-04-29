اقتحامات اسرائيلية في الضفة الغربية ومواجهات مع المقاومة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين عن اقتحام لازال مستمراً من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي لبلدة جلبون شرق مدينة جنين، مشيرة الی ان جيش الاحتلال يحاصر هذه البلدة منذ 10 أيام وقام بتجريف الشوارع الرئيسية في مدخل هذه البلدة يوم أمس ولايزال يحول أحد المنازل فيها لثكنة عسكرية، لاستمرار التفتيش الميداني والتحقيق مع المواطنين.

وأشارت مراسلة العالم الی اقتحام قوات الاحتلال لبلدة تقوع شرق مدينة جنين مؤكدة ان الاقتحامات للقری الشرقية والغربية لجنين أصبحت روتيناً شبه يومياً لقوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

وأكدت مراسلة العالم اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عرابة جنوب جنين ما أدی الی مواجهة واشتباكات بينها وبين قوات المقاومة الفلسطينية هناك، مشيرة الی اعتقال قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً من هذه البلدة.

اما كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي فقد اعلنت استهداف أحد جنود الاحتلال الاسرائيلي في مدخل بلدة جبع وأوقعت عدداً من الاصابات.

وشهدت مدينة نابلس ايضاً اقتحامات لقوات الاحتلال أدت لمواجهات مع قوات المقاومة واستشهاد مسنين اثنين وشاب في الـ15 من العمر.