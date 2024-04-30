شاهد.. الحراك الطلابي العالمي يأخذ مناحي جديدة

العالم - خاص بالعالم

ففي جامعة كولومبيا في نيويورك التي كانت نقطة انطلاق التظاهرات سيطر مجموعة من الطلبة على مبنيين، هذه الخطوة تأتي في سياق رد الفعل تجاه التصرفات التعسفية للجامعة مع التظاهرات السلمية المساندة للقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها البدء بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وجاء ذلك بعد أن توعدت الجامعة طلابها المعتصمين بإجراءات تأديبية صارمة، وفشل المحادثات بين إدارة الجامعة والطلاب فيما يتعلق بالاعتصام.

وفي ولاية تكساس اقتحمت الشرطة، مزودة بمعدات ثقيلة شبه عسكرية، جامعة تكساس في أوستن، من أجل تفكيك مخيم طلابي تضامني مع فلسطين، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين، ما أدى إلى تصعيد التوترات.

وفي جامعة جنوب فلوريدا داهمت الشرطة مخيما داعما لغزة، وقامت باعتقال عدد من الطلاب بعنف. كما فضت الشرطة بالقوة اعتصاما طلابيا في جامعة فرجينيا كومنولث.

وفي سياق الاعتقالات أفادت شبكة 'سي إن إن' باعتقال مئات الطلاب المتظاهرين المؤيدين لغزة في أكثر من 20 حرما جامعيا في 16 ولاية أميركية على الأقل منذالـ18 من أبريل/ نيسان الجاري.

وعلى غرار الكثير من الجامعات الأمريكية، تظاهر عدد كبير من الطلاب في جامعة براون في رود ايلاند، للضغط على الجامعة والمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أشهر. كما انضمت جامعتا كاليفورنيا إرفين وكاليفورنيا ريفرسايد للاحتجاجات الطلابية.

وفي باريس، أطلق عدد من طلاب جامعة السوربون المرموقة تحركا احتجاجيا جديدا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقام طلبة بنصب بعض الخيام داخل ساحة الجامعة، ما دفع قوات الأمن الى دخول حرم الجامعة وفض الاعتصام الطلابي بالقوة.