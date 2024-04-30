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إلى الحراك الطلابي العالمي.. هذا هو حال مستشفيات غزة

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح خليل دقران، لقناة العالم الإخبارية إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا شرسة على مستشفيات القطاع.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، أن 32 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة من أصل 37، بحيث لم يبقى في القطاع سوى خمسة مستشفيات تستقبل الجرحى والمرضى في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين ما يفاقم أزمة هذه المستشفيات وسط انعدام المستلزمات الطبية.

وأشار الدقران، إلى أن مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد الذي مازال يعمل في وسط القطاع ويقدم الخدمات فوق اطاقته الاستيعابية، بسبب الكم الهائل من الجرحى والمرضى بسب النزوح القسري للفلسطينيين من باقي مناطق قطاع غزة، حيث وصل عدد سكان وسط القطاع إلى750 ألف نسمة، بعد ما كان عدد السكان قبل العدوان 350 ألف نسمة.

ولفت المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إلى أن مستشفى شهداء الأقصى يستقبل أيضا جرحى ومرضى محافظة خانيونس، مشيرا إلى أن يوميا يصل إلى المستشفى المئات من المصابين والشهداء وإلى هذه اللحظة وصل أعداد الشهداء في محافظة الوسطى فقط إلى سبعة آلاف و300 شهيد وأكثر من 15 ألف إصابة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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