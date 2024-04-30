من أولويات سياستنا الخارجية تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا

العالم – إيران

واعتبر أميرعبداللهيان في هذا اللقاء التطوير الشامل وتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية أفريقيا الوسطى في المجالات التي يحتاجها هذا البلد، خاصة في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم.

بدوره أشار وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا الوسطى، إلى أهمية تلبية دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في المؤتمر الإيراني الأفريقي الثاني وإكسبو طهران.

وأعرب عن امتنانه لحسن ضيافته والوفد المرافق له، وأشاد بالتقدم والإنجازات التي حققتها إيران في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية.