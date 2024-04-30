الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان:

من أولويات سياستنا الخارجية تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا

من أولويات سياستنا الخارجية تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

إستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا الوسطى أنجيت روبارد.

العالمإيران

واعتبر أميرعبداللهيان في هذا اللقاء التطوير الشامل وتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية أفريقيا الوسطى في المجالات التي يحتاجها هذا البلد، خاصة في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم.

بدوره أشار وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا الوسطى، إلى أهمية تلبية دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في المؤتمر الإيراني الأفريقي الثاني وإكسبو طهران.

وأعرب عن امتنانه لحسن ضيافته والوفد المرافق له، وأشاد بالتقدم والإنجازات التي حققتها إيران في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية.

روابط ذات صلة

رئیسي: مستعدون لتبادل قدرات إيران وإمكانياتها مع أفريقيا

وزير الدفاع: إيران عازمة على بناء أواصر وديّة مع دول أفريقيا

إيران تؤكد استمرار التعاون مع جنوب أفريقيا على الساحة الدولية

إيران تعرب عن تقديرها لجنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني