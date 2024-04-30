رافائيل غروسي يزور إيران الأسبوع المقبل

العالم – إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيزور إيران الأسبوع المقبل للمشاركة في المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيات النووية الإيرانية الذي سيعقد في أصفهان.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد أعلن عقد المؤتمر النووي الدولي الأول في مايو، وقال، سنقيم إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة مراسم خاصة بالذكرى الخمسين للأنشطة النووية، وسيكون لدينا المؤتمر النووي الدولي الأول في شهر مايو (5و6).