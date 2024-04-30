القسام تفجر جرافة إسرائيلية في بيت حانون شمالي غزة + فيديو

العالم - فلسطين

وتظهر اللقطات الجرافة العسكرية من طراز D9 المدرعة، وهي تقوم بأعمال تجريف، في المنطقة التي دخلها الاحتلال منذ الأيام الأولى للعدوان، وأعلن لاحقا أنه سيطر عليها، قبل أن يستهدفها أحد المقاومين بصاروخ مضاد للدروع.

ويسمع في المقطع أصوات اشتباكات بالرشاشات، قبل أن تطلق قذيفة الياسين 105، باتجاه الجرافة وتنفجر بها.

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يشار إلى أن الاحتلال، أعلن قبل أكثر من أسبوع عن توغل في بيت حانون، وقام بقصف مدفعي عنيف وطلب من السكان مغادرة المنطقة، وبعد تقدمه تعرض لمقاومة عنيفة، قتل خلالها ضابط كبير برتبة رائد، قبل أن يبدأ بالتراجع.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها دكت تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت القسام عبر قناتها على تليغرام، إنها دكت أيضا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.