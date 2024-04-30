"تدمير ميركافا وكمين محكم".. ملخص عمليات حزب الله الثلاثاء 30 /04

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:10 بعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

2- الساعة 14:10 استهداف تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

3- الساعة 18:00 استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 18:00 استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما، كردٍ على اعتداءات العدو ‏الاسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 00:05 استهداف مبنى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 00:10 استهداف مبنى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

3- الساعة 20:17 نصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن ‏تم استهدافها بالأسلحة الصاروخية الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها.‏

4- الساعة 22:25 أثناء قيام جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام قام مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية باستهدافهم بالقذائف المدفعية.

