إستهمال حماس للرد والضغوط على نتنياهو لإبرام الصفقة

العالم - مع الحدث

ماذا عن الضغوط الداخلية على نتنياهو بعدم تضيع فرصة الوصول لإتفاق بعد التعديلات الأخيرة عليه، رغم أنه مصر على اجتياح رفح باتفاق أو بدونه وألقى اجتماع مجلس الحرب الذي كان مقررا الثلاثاء؟

ما أهمية صمود حماس وفصائل المقاومة وتمسكها بمطالبها ما أجبر قيادة الاحتلال للتراجع عن تصلبها وأشتباك المواقف ما بينها؟

هل إدارة باديدن تجد نفسها في لحظة حرجة أمام الداخل والعالم لتضغط على الكل من أجل الوصول لإتفاق وكيربي يكشف عن وقف القتال لمدة ستة أسابيع؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل الصحفي سامي خويرة، والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد.

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