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قائد الثورة يستقبل حشدا من المعلمين من كافة أنحاء البلاد

قائد الثورة يستقبل حشدا من المعلمين من كافة أنحاء البلاد
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي اليوم الاربعاء، حشدا من المعلمين من كافة أنحاء البلاد وذلك لمناسبة يوم المعلم.

العالم - ايران

وتزامناً مع ذكرى استشهاد الاستاذ "مرتضى مطهري" ويوم المعلم في إيران، التقی ثلاثة آلاف من المعلمين والتربويين من كافة أنحاء البلاد مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح الیوم الأربعاء في حسينية "الإمام الخميني (رض)" .

ويعد هذا اللقاء أحد اللقاءات السنوية لقائد الثورة الاسلامية، والذي يقام بشكل مستمر تكريما لمكانة المعلم.

يذکر أن مرتضى مطهري (1919 - 1979) کان عالما دينيا وفيلسوفا إسلاميا ومفكرا وكاتبا إيرانيا ومن المنظرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية و له مؤلفات كثيرة.

في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل الشهيد مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري من قبل عضو من مقاتلين جماعة الفرقان.

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