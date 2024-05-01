تهديدات متبادلة بالانسحاب من الحكومة الاسرائيلية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان غادي آيزنكوت والذي كان يشغل منصب رئيس الأركان سابقاً، بدأ هجوماً متبادلاً مع وزراء حکومة الحرب الاسرائيلية مؤکداً ان ثمة وزراء في الحكومة يمارسون ابتزازاً من خلال تهديدات سياسية، معتبرا أن هذا خطير ويمس بأمن إسرائيل، وفق رأيه.

ويؤيد آيزنكوت التوصل لصفقة تبادل مع حماس وتأجيل اجتياح رفح، وقد صرح أنه سيكون شريكاً في حكومة تتخذ قرارات بناء على مصالح إسرائيل القومية وليس على مصالح سياسية، وهذا ما عبر البعض انه تهديداً بالاستقالة.

هذا ويعارض كل من بن غفير وسموتريتش إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حماس ويهددان بالانسحاب من الحكومة إن تمت.