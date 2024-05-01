8 عمليات ضد القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان کشفت عن 8 عمليات منذ أمس نفذتها ضد الأهداف الاسرائيلية کان اخرها استهداف ثکنة برانيت.

وأشار مراسل العالم الی استهداف المقاومة اللبنانية مساکن ومبان يتموضع فيها جنود الاحتلال الاسرائيلي في المطلة التي تم استهدافها 3 مرات.

کما استهدفت المقاومة الاسلامية في کمين ليلي دورية اسرائيلية کانت تتحرک في مثلث يفتاح راموت نفتالي ما أدی الی احراق الدورية وتدميرها بشکل کامل وقتل عناصرها.

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