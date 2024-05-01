وزارة الصحة في غزة: عدد الشهداء يتجاوز الـ34 وخمسمئة شهيد

العالم - فلسطين

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الثامن بعد المئتين عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي.

التقرير اليومي لوزارة الصحة بغزة افاد بارتكاب جيش الاحتلال عدداً من المجازر بحق العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية.

المصادر المحلية افادت بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى حيث تم قصف شقة سكنية في برج شرق دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى تدميرها بالكامل دون إصابات ووقع عدد من الشهداء جراء قصف مدفعي اسرائيلي طال حي التنور شرق مدينة رفح ومنطقة المغراقة فيما لا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض لا تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان رفح ايضاً شهدت غارات اسرائيلية عنيفة في الليلة الماضية وفجر هذا اليوم وايضاً قصفاً مدفعياً لم يتوقف في شرق مدينة رفح.

ووسط إطلاق نار توغلت قوات الاحتلال مسافة محدودة شرق دير البلح كما سقط عدد من الشهداء والجرحی جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

هذا وشن طيران الاحتلال غارات اخرى طالت غرب مدينة غزة ومناطق اخرى وسط القطاع فيما كان قد استشهد طفلان شقيقان جراء استهداف الاحتلال منزلاً، يقطنه نازحون، في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح.