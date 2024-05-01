رفح بين شبح الاجتياح وواقع الموت جوعا.. عمال فلسطين بين مطرقة الفقر وسندان المحتل

العالم - بانوراما

وقد حذرت عشرات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة من عواقب الاجتياح المحتمل للمدينة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لبذل كل الجهود بهدف منع أي هجوم على المدينة.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اكدت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، أن آلاف العمال الفلسطينيين تعرضوا منذ السابع من تشرين الأول - أكتوبر الماضي إلى الاعتقال والملاحقة والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت آلاف العمال الفلسطينيين.

وأضافت أن إجراءات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين تأتي في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي صعد الاحتلال من ممارستها وبشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

من جانبها قالت حركة حماس إن العمال الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والملاحقة والحصار والعنصرية والتضييق والمنع من أبسط الحقوق.

ودعت إلى فضح جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.