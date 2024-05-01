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اليونيسيف: مقابر جديدة تمتلئ بالأطفال في مدينة رفح

الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

منذ اكثر من 208 ايام، وهذا هو المشهد في قطاع غزة وآلة الإجرام الاسرائيلي تفتك بجسد المدنيين، أربع مجازر ارتكبها جيش الإحتلال ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها اكثر من 33 شهيدا جلّهم من النساء والاطفال واكثر من 106جرحى.

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية انه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازره الاخيرة، وان طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض.

في وقت تعاني فيه المستشفايات من نقص حاد في المواد الطبية وغرف العمليات حيث استهدف كيان الاحتلال بشكل مباشر وممنهج البنية التحتية الطبية في القطاع.

طيران الإحتلال واصل استهدف وسط مدينة غزة، وتحديدا شارع الجلاء ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين من المدنيين.

فيما شن غارات على مناطق غربي مدينة غزة بالاضافة الى شن غارات على حي الزيتون جنوبها.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية، على المحافظة الوسطى لقطاع غزة، فيما تجدد القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح، جنوبي القطاع، وطال مخيم الشابورة وسط المدينة، منطقة أبو حلاوة شرقًا، شمال رفح، حي السلام وبلدة النصر شرقي رفح.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، اكدت ان مقابر جديدة تمتلئ بالاطفال توجد في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واضافت ان الأسوأ على المدينة لم يأت بعد. وشددت على ان الهجوم المحتمل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على رفح سيكون كارثيا لأنها مدينة الاطفال إذ يعيش فيها حاليا أكثر من ستمائة ألف طفل وبالتالي الكارثة ستكون كبيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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