شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة

العالم - خاص بالعالم

عمدة نيويورك أقر بإلقاء القبض على مئات المشاركين في الاعتصامات المناصرة لفلسطين بجامعة كولومبيا زاعما تلقي بلاغ من الجامعة يتحدث عن مشاركة من وصفهم أشخاصا مخربين من خارج الجامعة في الاعتصامات.

يأتي ذلك إثر اقتحام شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقالها مئات الطلاب المتضامنين مع فلسطين مما أثار حالة من الغضب بين جمهور منصات التواصل حول العالم.

وفيما أحصت صحيفة واشنطن بوست احتجاز الف ومئتي طالب من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن أكدت شبكة 'سي أن أن' الأميركية أن الشرطة اعتقلت أكثر من الف متظاهر في ما يزيد على خمسة وعشرين حرما جامعيا أميركيا في إحدى وعشرين ولاية

وفيما أعلنت جامعة كاليفورنيا اتخاذ إجراءات لزيادة الشرطة في الحرم الجامعي وإجراءات تأديبية شديدة تشمل طرد الطلاب او تعليق دراستهم اعلنت جامعة نورث كارولينا اعتقال ستة وثلاثين متظاهرا ضد العدوان على غزة.

وأعلنت جامعة فرجينيا كومونولث اعتقال الشرطة لثلاثة عشر متظاهرا مشيرة الى توجيه تهم التجمع غير القانوني والتعدي على ممتلكات الغير إليهم.

وفي أول اتفاق من نوعه بين جامعة أميركية مرموقة والحراك الطلابي الداعم للفلسطينيين وعدت جامعة 'براون' طلابها بإعادة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت رئاسة الجامعة أن الطلاب المحتجين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم معلنة مقابل تقديم حججهم هذا الشهر لسحب استثمارات مؤسسة جامعة براون من شركات تسهل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة.

ويمثل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية إزاء الحركة الطلابية الاحتجاجية المتصاعدة في الولايات المتحدة والتي تسببت بتوقيف مئات الطلاب وبشلل جامعات عدة وبانقسام حاد في الرأي العام الأميركي.

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