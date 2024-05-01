شاهد/لحظة اعلان رئيس كولومبيا قطع علاقات بلاده مع كيان الاحتلال

العالم-الامیركيتان

وخلال احتفالات عيد العمال فاتح مايو في العاصمة بوغوتا، قال الرئيس غوستافو بيترو في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الكولومبي: تبلغكم أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستقطع غدًا الخميس بسبب وجود حكومة ورئيس يقومان بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا "لا يمكن للدول أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة إذا ماتت فلسطين، ماتت الإنسانية، ولن ندعها تموت".

وكان الرئيس غوستافو بيترو قد هدد يوم 24 مارس الماضي بقطع العلاقات إذا استمرت "إسرائيل" في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. ودعا بيترو المجتمع الدولي الى مقاطعة "إسرائيل" بسبب جرائمها.

ويعتبر هذا الرئيس من أكبر المنددين بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين رفقة دول أخرى مثل بوليفيا وفنزويلا وجنوب إفريقيا.

ومن ضمن تصريحاته الأخيرة التي لم يتردد فيها مقارنة "إسرائيل" بالنازية يقول"زرت معسكر الاعتقال أوشفيتز الذي أقامه النازيون لليهود في الحرب العالمية الثانية، والآن أرى نفس المعسكر في قطاع غزة".

كما لم يتردد لاحقا في مقارنة الأوضاع المأساوية التي تتعرض لها غزة بما تعرضت له مدينة هيروشيما اليابانية عندما قصفها الأمريكيون بالقنبلة النووية في الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة الى أن عددا من زعماء أمريكا اللاتينية لم يترددوا في حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين على مقارنة "إسرائيل" بما فعلته النازية باليهود خلال الحرب العالمية الثانية، ومن أبرز هؤلاء الزعماء الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي أكد يوم 18 فبراير الماضي " إن ما يجري في قطاع غزة هو حرب بين جيش مجهز جدا ضد أطفال ونساء لقد حصل هذا مع هتلر ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية".