إنتظار الاحتلال لرد حماس والدفع الأميركي لهدنة الآن

العالم – مع الحدث

ماذا يعني كلام بلينكن حول تصميم واشنطن على هدنة في غزة الآن محملا حماس مسؤولية التأخير بقبولها؟

كيف يفهم بلينكن ما قاله نتنياهو أنه لن يقبل أي اتفاق يتضمن إنهاء عدوانه وأن عملية رفح ليست مرهونة بأي شيء آخر؟

ما هي المشاورات المصرية الجارية الآن لحسم نقاط الخلاف مع انخفاض نسبة التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق؟

لمن ستكون الكلمة الفصل داخل الكابينت بعد إصرار نتنياهو على رفض فكرة إنهاء العدوان قبل تحقيق أهدافه؟

وتستضيف هذه الحلقة من الإستوديو في بيروت نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على فيصل، و من رام الله الاستاذ بالعلوم السياسية في جامعة بيرزيت والباحث بالشؤون الإسرائيلية سعد نمر.

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