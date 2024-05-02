ما تم تقديمه للمقاومة في الورقة الجديدة يتضمن ألغام عديدة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" أشار على فيصل أن هناك ضخ إعلامي كبير من الولايات المتحدة الأميركية والغرب الأطلسي باتجاه القول إننا قد قدمنا مقترحا سخيا للمقاومة وحماس وبالتالي باتت الكرة في ملعبها وعليها أن تستجيب لهذا السخاء في التنازل الإسرائيلي والأميركي.. وهي محاولة مكشوفة واضحة لتحميل المقاومة مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق.

وأوضح أن: المقاومة واضحة منذ الأساس أن لديها مطالب وليست شروط وإنما هي وقائع موضوعية، تقول أولا بضرورة وقف العدوان ووقف إطلاق النار، ثانيا بفك الحصار، ثالثا بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، ورابعا تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، وأيضا ضمانات دولية وإقليمية وليست فقط من الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن: ما تم تقديمه في هذه الورقة فيه ألغام عديدة، المقاومة ليست ضد التمرحل ولكن عليها أن تضع خطوط الأساس وعلى إسرائيل أن تقبل بخطوط الأساس.

وقال علي فيصل: هناك قول إنها تريد أن تحتفظ بغلاف كيلومتر من الغلاف السابق بمعنى أنها تريد أن تقضم جزء من الأراضي، وتريد أيضا أن تتحكم بالحركة في قطاع غزة ليس فقط بحركة النازحين إنما أيضا في كل مناحي الحياة بما فيها تقديم المساعدات للنازحين في القطاع.

وجدد التأكيد على أن الورقة يتم التقديم لها على أن هناك تنازلات من الإسرائيليين على خلاف ما كان في الأوراق السابقة، وقال: لكن لا ضمانات أن الإسرائيلي يمكن أن يلتزم بثلاث مراحل تؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن: نتنياهو اولويته أن يحفظ مكانته الشخصية والسياسية، وهو يرى إذا ما جرى اتفاق يضمن انتصارا للمقاومة فسيواجة مصيره سواء في التهم السابق وحتى في فشله الحالي.. وهذا نقطة خلاف حتى مع الكابينت الإسرائيلي.

وخلص إلى القول إن: الموقف الأميركي أصبح في حرج كبير، لكن أوليويته أن يعزز من قدرة الردع الإسرائيلية وأن يمكنهم من تحقيق على الأقل هدف من أهداف التي وضعهوها لعدوانهم، وهو لا يمانع حتى في اجتياح رفح.. لكنه يريد أن يذر الرماد في العيون أنه حريص على المدنيين.. ولكن الإسرائيليين لم يقدموا لنا حتى الآن خطة تضمن سلامة المدنيين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..