مساع حثيثة لتطوير التجارة الإلكترونية بين إيران والصين

العالم - ايران

هي مساع لتطوير التجارة الإلكترونية بين إيران ودول العالم منها الصين ومن خلال إنشاء منصات رقمية لتسهيل التجارة. وفي هذا الإطار عقد ملتقى التجارة الإلكترونية بين إيران والصين في العاصمة طهران بمشاركة العديد من الشخصيات المعنية في المجال التجاري. اجتمـاع ياتي لرفع مستوى التعاون الاقتصادي وتوسـيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال سکاي جينغ وهو ناشط في التجارة الالکترونية الصينية:"اقامة الاجتماعات والمعارض التجارية المختلفة تعد فرصة مناسبة ليتعرف التجار علی المقومات الاقتصادية وبالتأکيد فإن ايران تشکل قسماً ملحوظاً من التجارة الصينية".

وخلال الملتقى تم التأكيد على ضرورة إنشاء منصات لتسهيل التجارة بين الشركات الايرانية والصينية وإيجاد بنية تحتية للمصدرين والمستوردين وتجار البلدين من خلال الاهتمام بالتجارة الإلكترونية واستخدام المنصات الرقمية، وتوقيع إتفاقيات مع المنصات الكبيرة في البلدين لتصدير البضائع واستيرادها.

وقال المحلق التجاري الايراني في الصين حميد عادلي في تصريح لقناة العالم:"في مجال التجارة الدولية تعتبر الاجتماعات والمعارض التجارية أکبر أدوات التسويق، ان التحسن والتقدم في العالم الرقمي والالکتروني يجعل شرکاتنا ومنتجينا الاقتصاديين قادرين علی تسويق منتجاتهم بشکل افضل للعالم بما في ذلک الصين باستخدام المنصة الالکترونية".

واشـار المشاركون في الاجتماع إلـى الطاقات والمقومات الاقتصادية المتاحة في ايران والصين وضرورة ايجاد واستخدام المنصات الرقمية للتجارة الالكترونية، وربط المنصات الداخلية بالمنصات الخارجية والتي تصب في مصلحة التجارة بين البلدين.

باتت العلاقات الايرانية الصينية اكثر عمقاً مما كانت عليه سابقا، ويحرص الجانبان على توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والتجارة الالكترونية.