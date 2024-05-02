الجهاد الاسلامي وحماس تدينان قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمقاومين

العالم – خاص بالعالم

رصاصُ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أُجهرَ على المقاوم في كتيبة طولكرم أحمد ابو الفول خلال تواجده بمركبته، ليصاب بإصابة خطيرة فيعُلنَ عن استشهاده لاحقاً منأثراً بهذه الجراح.

كتيبة طولكرم أعلنت العصيان المدني، عقب قتل أبو الفول، فيما أدانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس تقصد الأجهزة الأمنية قتل المقاومين لأكثر من مرة.

وقال ابو عبدو القائد العام لكتائب شهداء الاقصى الشباب الثائر والتحرير:"لقد حاربتنا السلطة الفلسطينية وتفاجئنا بهذه السياسة الجديدة التي استخدمتها السلطة ونحن لم نعتد على ان تقوم السلطه بالاغتيالات".

حادثةٌ ليست الأولى في مخيمات طولكرم، في الثاني من نيسان، استشهد معتصم العارف أيضاً. برصاص أجهزة أمن السلطة في مخيم نور شمس بحجة الخروج عن القانون.

وقبل هذا في جنين، قتلت أجهزة أمن السلطة ستةُ فلسطينيين خلال اشتباكات مع المقاومين في كتيبة جنين.

في السادس من اكتوبر، تحديداً خلال عروض عسكرية لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيمي نور شمس وجنين اندلعت اشتباكات بين أجهزة أمن السلطة مع المقاومين في الكتائب المسلحة، وبعد ذلك توالت الاشتباكات واستهداف المقاومين بهدف ضبط ما تسميهم الخارجين عن القانون.

الفلسطينيون يصورون المشهد بالضفة الغربية بأنهم تحت وطأة احتلالين، الاحتلالُ الأول يقاتل ضده كل الفلسطينين منذ سبعة عقود ونيف، أما الثاني يقاتلهم لأنهم يرفضون الخضوع.

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