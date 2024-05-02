ماكرون يلّوح بإرسال قوات إلى أوكرانيا بحال اخترقت روسيا'خطوط الجبهة'

العالم – خاص بالعالم

واستهدف قصف صاروخي روسي مدينة أوديسا الساحلية الواقعة جنوبي غرب أوكرانيا والتي تعرّضت غير مرة هذا الأسبوع لقصف روسي، بحسب ما أفادت السلطات.

وقالت السلطات في المدينة ان القصف اسفر عن اصابة بعض الاشخاص فضال عن حريق ضخم نجم عن القصف وتضرر بنى تحتية بما في ذلك مستودعات للبريد.

في المقابل أعلنت كييف أنها استهدفت بطائرة مسيرة مصفاة روسية رئيسية في منطقة ريازان بغرب روسيا على بعد خمسمئة كيلومتر تقريباً من الحدود الأوكرانية وحوالى مئة وتسعين كيلومترا جنوب شرق موسكو. وفي شمال شرق أوكرانيا، قتل شخصان بمنطقة خاركيف في قصف جوي موجه.

وفيما أعلنت القوات الروسية عن انجاز جديد بتحرير بلدة في دونيتسك بالكامل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من ثلاثمئة صاروخ ونحو وثلاثمئة طائرة مسيرة وما يزيد على ثلاثة الاف ومئتي قنبلة موجهة في هجمات نيسان أبريل على أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً بإرسال قوات إلى أوكرانيا بحال اخترقت روسيا خطوط الجبهة.

بدورها فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق تهدف الى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطال شركات في الصين ودول أخرى على خلفية مساعدتها موسكو في الحصول على أسلحة تستخدمها في حرب أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.

وأعلنت الوزارة أن العقوبات تشمل حوالى ثلاثمئة شركة في روسيا والصين وغيرها من الدول، تتهمها بدعم الحرب في أوكرانيا.

كذلك اتّهمت الولايات المتّحدة الجيش الروسي باستخدام 'سلاح كيميائي'، ضدّ القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

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