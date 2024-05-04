وقفة تضامنية بصنعاء للإشادة بموقف الجامعات الأمريكية ضد الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقال خالد زيد الشامي أمين عام جامعة صنعاء:" عندما نشاهد الان طلاب في الجامعات الامريكية يقفون مع هذه القضية فهم يؤكدون اولا على انحدار المستوى الذي وصلت اليه الولايات المتحدة الامريكية والغرب ثم يؤكدون على أن القضية الفلسطينية لابد ان يقف معها العالم بأسره".

تأتي هذه الوقفة والتي ينظمها طلاب جامعة صنعاء واساتذتها للإشادة بالموقف المشرف للطلاب والأكاديميين في الجامعات الأمريكية والأوروبية الذين نظموا الاعتصامات تنديدا لماتتعرض له غزة وأهلها رغم القمع والاعتقالات التي طالت الكثير منهم من النظام الأمريكي وبعض الانظمة الأوروبية.

وخلل مصطفى شاري الامين العام لملتقى الطالب الجامعي في اليمن:"خرجنا اليوم وقفة مشيدة بدور الجامعات الاجنبية والغربية والاوروبية ومساندة ودعما لهم ونبدعهم بأننا حاضرون معهم، باننا في صف واحد ضد هذا الكيان الغاصب الصهيوني وبأن جامعة صنعاء مفتوحة لهم اذا تم فصلهم من جامعاتهم سواء كان طلاب او اكاديميين ام غيرهم، فنحن يدا واحدة وامة واحدة باذن الله تعالى في مواجهة الكيان الصهيوني".

ويرى مراقبون أن الحراك الطلابي في الولايات المتحدة وغيرها من الجامعات الأوروبية يعد شرارة لصحوة من شأنها الضغط على تلك الحكومات المساندة للكيان الصهيوني لتغيير سياستها، كما أنه كشف الزيف المتمثل في حماية الحريات وحق التعبير.

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