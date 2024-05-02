إتساع وتيرة الحراك الطلابي رغم القمع والتهديد.. اليمن وجولة جديدة من التصعيد

العالم - بانوراما

وبدات الشرطة بفض الاعتصام من خلال إزالة الحواجز والخيام التي وضعها المعتصمون، واعتقلت عددا منهم، وسط اشتباكات بين الطلاب والشرطة في حرم الجامعة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي، ان اليمن يحضر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في التعنت.



وقال السيد الحوثي، ان عواقب التعنت الاميركي وكيان الاحتلال تستعر الحرائق بشكل أكبر. واضاف انه إذا نجحت جولة المفاوضات في غزة وهدأت الأوضاع فذلك لا يعني نهاية المعركة والصراع مع كيان الاحتلال وإنما يعني اكتمال جولة من التصعيد.

واوضح السيد الحوثي، ان هناك تاثير واضح لعمليات الجبهة اليمنية المباشرة وعمليات البحر الأحمر على ميناء ايلات في جنوب كيان الاحتلال.

مؤكدا ان الولايات المتحدة رغم سعيها إلى منع إطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن ورصدها الواسع فقد فشلت فشلاً ذريعاً حتى في منع إصابتها للأهداف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.