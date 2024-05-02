السيد الحوثي: نحضر لجولة تصعيد رابعة إذا استمر العدو بالتعنت + فيديو

العالم – اليمن

وفي كلمة مباشرة أكد السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي على غزة معتمدا الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي أعدم المئات ودفنهم في مقابر جماعية، مؤكداً أن عدد المقابر الجماعية في غزة وصل إلى 140 مقبرة.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي مارس جريمة الأبادة الجماعية ضد المرضى والكوادر الطبية.

وشدد على أن: الحصار وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو.

ولفت السيد الحوثي أن الكيانات والمنظمات الداعمة للعدو جن جنونها من الحراك الطلابي، منوهاً إلى أن: العالم يشاهد مدى القسوة والعنف المفرط أثناء اعتقال الطلاب العزل.

وقال السيد الحوثي: الأميركي يعارض وقف إطلاق النار بغزة ويريد استمرار الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنه و: منذ أسبوعين تحرك الطلاب في 79 جامعة أميركية واتسع نشاطهم.. وفضح النشاط الطلابي السلمي السلطات الأميركية وأسقط زيف عناوينها.

ولفت قائد حركة أنصارالله اليمنية إلى أن القلق من الحراك الطلابي والتعامل بعنف ضد المتظاهرين يؤكد تأثيره.

وأكد أن أميركا تدعم "إسرائيل" دون ضوابط.

وأضاف أن صمود المجاهدين في غزة أفشل العدو في تحقيق أهدافه، منوها إلى أن: ما أدهش الأميركي والإسرائيلي معا هو القصف بالصواريخ من أول منطقة اجتاحها.

وخلص السيد الحوثي إلى أن: الصمود المتنامي في غزة لابد له من ثمرة عظيمة وهو النصر.

وأشار إلى أن هناك ركود كامل لقطاع العقارات الإسرائيلي حيث بلغت خسائره 20 مليار دولار، مضيفا أن العمليات في شمال فلسطين أثرت اقتصاديا على الكيان بتضرر مصانعه.

ولفت إلى أن عمليات حزب الله تستمر بتصعيد كمي ونوعي وتأثيرها على العدو كبير.

ونوه إلى أن هناك تأثير واضح لعمليات الجبهة اليمنية في أم الرشراش "إيلات".

وقال السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع 8 عمليات بحرية في جنوب فلسطين.. والعمليات الثمان نفذت بـ 33 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.

وأضاف: إستهدفنا 6 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني.. و107 كان إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الاسرائيلي والاميركي.. والعمليات اليمنية ضد السفن نفذت بعدد 606 صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأشار إلى أن 156 عملية يمنية تم تنفيذها في البحر وجنوبي فلسطين منذ معركة طوفان الأقصى، وأضاف أنه تم إسقاط طائرة استطلاع أميركية مسلحة من نوع (MQ9) بأجواء صعدة.

ونوه إلى أن هناك: ثمة انزعاج وقلق شديد لدى الأعداء من العمليات التي امتدت للمحيط الهندي، والصحف الأميركية والبريطانية تنقل عن خبراء تخوفهم من قدرات اليمن.

وقال السيد الحوثي: الأعداء باتوا يرون أنفسهم يطلقون النار دون نتيجة وبكلفة مالية هائلة، والأميركي اعترف مؤخرا بارتباط عملياتنا بقضية غزة وهو ما أنكره سابقا، والأميركي يعترف أن وقف العدوان على غزة سيطفئ حرائق أخرى.

وقال السيد الحوثي: الاعتداءات الأميركية البريطانية على بلدنا بلغت 452 عملية جوية وبحرية، وعدد الشهداء في بلدنا بمعركة الفتح الموعود 40 شهيدا و35 جريحا.

ونوه أن عدداً من البلدان الإفريقية تحركت بثورات ضد الهيمنة الأميركية والاوروبية، وقال: الأولى بالعرب والمسلمين التحرك بوعي ضد الهيمنة الأميركية.

وخلص قائد حركة أنصارالله اليمنية: نحضر لجولة تصعيد رابعة إذا استمر العدو الإسرائيلي والأميركي بالتعنت.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..