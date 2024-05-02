هنية: وفد حماس إلى القاهرة لإستكمال مفاوضات الهدنة في غزة

العالم - فلسطين

وأجرى هنية اتصالا هاتفيا، مع رئيس الوزراء القطري، وبحث معه آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

وثمن الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.

واتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان عليه.

كما هاتف هنية وزير المخابرات المصرية، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر، وأكد الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.