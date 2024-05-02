الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بذرباش: فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات

بذرباش: فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطرق وبناء المدن الإيرانية رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والإمارات إن طهران وأبوظبي بصدد فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

العالمإيران

وكتب مهرداد بذرباش على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية: نظرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الثاني لإيران، فإننا وإلى جانب المحادثات المكثفة التي أجريت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، عقدنا جلسة مطولة مع رجال الأعمال الإيرانيين والإماراتيين، لكي نتمكن في ظل الاستماع إلى وجهات نظرهم، من فتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي إطار زيارته لأبوظبي، عقد بذرباش لقاء مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري وكذلك وفد من المدراء الإماراتيين، وتم التوقيع على وثيقتين للتعاون بين البلدين.

روابط ذات صلة

وزير الطرق الإيراني يدعو لتأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات

عبداللهيان: نرحب بمواصلة الحوار بين إيران وأوروبا لتعزيز التعاون

إيران والإمارات توقعان وثيقتين للتعاون الاقتصادي المشترك

اللجنة الاقتصادية الإيرانية الإماراتية تعقد اجتماعها الأول بعد 10 سنوات