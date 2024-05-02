بذرباش: فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات

العالم – إيران

وكتب مهرداد بذرباش على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية: نظرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الثاني لإيران، فإننا وإلى جانب المحادثات المكثفة التي أجريت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، عقدنا جلسة مطولة مع رجال الأعمال الإيرانيين والإماراتيين، لكي نتمكن في ظل الاستماع إلى وجهات نظرهم، من فتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي إطار زيارته لأبوظبي، عقد بذرباش لقاء مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري وكذلك وفد من المدراء الإماراتيين، وتم التوقيع على وثيقتين للتعاون بين البلدين.