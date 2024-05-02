بالفيديو.. "المقاومة الإسلامية في البحرين" تضرب هدفاً إسرائيلياً في إيلات

العالم - البحرين

وأكدت سرايا الأشتر، في بيان نشرته الخميس، أنّها استهدفت مقرّ الشركة المسؤولة عن النقل البري في كيان الاحتلال، وهي شركة "تراك نت" (Trucknet)، في مدينة أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضحت السرايا أنّ الاستهداف تمّ الثلاثاء الماضي، الموافق 27 نيسان/أبريل، بواسطة الطيران المسيّر.

كذلك، أكدت المقاومة الإسلامية في البحرين أنّها مستمرة في تحرّكها ودعمها للشعب الفلسطيني في غزة، على كل الأصعدة، مشددةً على أنّها لن توقف عملياتها إلا بتوقف العدوان على القطاع.

ونشرت المقاومة الإسلامية في البحرين مشاهد توثّق استهدافها الأول، ضدّ شركة "تراك نت".