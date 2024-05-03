ستة شهداء وجرحى بقصف للاحتلال استهدف منزلا في رفح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة مواطنين في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد 34596 مواطنا، وإصابة77816 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الغلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من المدخل الجنوبي باتجاه منطقة وادي الهرية، وصولا إلى جبل الرحمة، ودوار التحرير، وضاحية الزيتون، وجبل أبو رمان، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر، وبلدة حلحول، شمال الخليل، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.