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الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف فلسطيني مفقود تحت أنقاض غزة

الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف فلسطيني مفقود تحت أنقاض غزة
الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

نقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الدفاع المدني الفلسطيني أنّ ثمّة أكثر من 10 آلاف فلسطيني مفقود تحت أنقاض غزة في سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ نحو سبعة أشهر.

العالم - فلسطين

واعلن المكتب الأممي أنّ الدفاع المدني الفلسطيني يواجه تحديات هائلة في ما يخصّ انتشال الجثث من تحت أنقاض غزة، ولا سيّما وسط نقص في المعدّات والآلات الثقيلة والأفراد، محذّراً من أنّ الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أعوام لانتشال الجثث من تحت أنقاض غزة باستخدام الأدوات البدائية المتوفّرة في الوقت الراهن.

والفلسطينيون المفقودون تحت أنقاض غزة يُقدَّرون اليوم بالآلاف، في إطار البيانات الصادرة بخصوص أعداد ضحايا الحرب المدمّرة المتواصلة، علماً أنّ عدّهم توقّف عند بلوغهم نحو ستّة آلاف، إذ لم يعد من الممكن إحصاؤهم بحسب ما بيّنت أكثر من جهة.

وفي سياق متصل، أفادت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأنّ حصيلة الضحايا في القطاع ارتفعت إلى اكثر من 34 ألف شهيد، إلى جانب اكثر من 77 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، في سياق العدوان الصهيوني الوحشي ضد اهل غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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