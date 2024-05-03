جامعات فرنسا تستعد لقمع الاحتجاجات المؤيدة لغزة

العالم - أوروبا

وكانت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قد طلبت من رؤساء الجامعات "استخدام أقصى حد من الصلاحيات التي يمنحها لهم قانون التعليم"، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية أو استدعاء قوات الأمن.

وطالبتهم في الوقت نفسه بضمان تعدّديّة التعبير داخل الجامعات و"تعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسّساتها، في كنف احترام مع القانون، وكذلك الأشخاص والأفكار.

وحملت الوزيرة رؤساء الجامعات العامّة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا مسؤولية حفظ النظام داخل حرم الجامعة، مؤكدتا أن الشرطة لا يمكنها الدخول إلّا بناء على طلب من سلطة الجامعة.