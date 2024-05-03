شاهد..ما هي تطورات مفاوضات القاهرة بين حماس والاحتلال؟

العالم - خاص العالم

تطورات جديدة شهدتها المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل أسرى. التطورات الجديدة التي تحدث عنها الجانب المصري تزامنت مع تأكيد المقاومة الفلسطينية على الثوابت المعلنة من جانبها حيث أكد وفد حركة حماس أنّ الحركة متمسّكة بموقفها الخاص بوقف إطلاق النار، موضحاً أنه حتى لو كانت الورقة الحالية تحمل تراجعاً ولو شكلياً من جانب الاحتلال بشأن بعض القضايا الخلافية، إلا أنّ المبدأ الرئيسي المتمثل في إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه.

ورغم ذلك فإن حماس أعلنت انفتاحها على أي خطوة إيجابية في هذا المجال حيث أشارت الحركة إلى أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث معهما آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وفي هذا الاطار يتوجه وفداً من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، يتوجّه مجدداً إلى القاهرة، حاملاً المقترحات المطلوب تعديلها في مقترح الولايات المتحدة ومصر وحماس تريد تأكيداً على انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع وأن يكون في أقرب وقت، مع ضمان الحرية الكاملة للتحرك بين شمال وجنوب القطاع، وبصورة غير مقيّدة لأحد من أبناء غزة، إضافة الى إلغاء الفقرة في المقترح، التي تتحدّث عن مدنيين وعسكريين.

أما الجانب الأمريكي فقد واصل ممارسة الضغوط لصالح الكيان الإسرائيلي حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن على حماس قبول الاتفاق المطروح لها على الطاولة، زاعماً أن الاتفاق يستوفي عددا من مطالب حماس التي طرحتها خلال جولات المفاوضات السابقة، وأن تل ابيب قدمت تنازلات على حد قوله.