توقیع مذكرة تعاون بين الاتحاد الايراني والعماني للكرة الطائرة

العالم-ايران

وبدعوة من نظيره العماني و على هامش زيارته لسلطنة عمان، التقى رئيس الاتحاد الإيراني للكرة الطائرة "سيد ميلاد تقوي" رئيس الاتحاد العماني "إبراهيم المقبالي" والمسؤولين الرياضيين في هذا البلد في اجتماعات مختلفة , حسبما نقلت وكالة ارنا.

وعقد تقوي خلال هذه الزيارة لقاء مع رئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة بخصوص تبادل المدربين، وإقامة معسكر مشترك لمختلف الفئات العمرية للكرة الطائرة الشاطئية والداخلية، وايضا التوقيع على مذكرة مشتركة للتعاون والتفاعل بين إيران وسلطنة عمان .

و تناول هذا اللقاء ايضا مناقشات بشأن زيادة التفاعل والتعاون مع اتحاد الخليج الفارسي والدول العربية.

وخلال لقائه سفير إيران لدى عمان، تطرق رئيس اتحاد الكرة الطائرة في ايران الى ضرورة دعم الاتحادات الرياضية في الزيارات الدولية من قبل وزارة الخارجية وسفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف البلدان.

كما اجرى محادثة مع الامين العام للجنة الألعاب الأولمبية الوطنية في عمان اثناء حضوره لقاء اللجنة الأولمبية الوطنية العُمانية.

وخلال زيارته هذه، قام تقوي بزيارة وتفقد مرافق الكرة الطائرة العمانية وكذلك المناطق المشتركة للاتحادين لتحسين مستوى الكرة الطائرة في البلدين.