فيديو خاص: اليمن يدشن المرحلة الرابعة من التصعيد ضد "إسرائيل"

العالم - مراسلون

وقال الخبير العسكري اليمني اللواء خالد غراب لمراسل العالم: "إن الشعب اليمني خرج بكل حماس لأنه يعلم قد وقف الشعب اليمني بكل قدراته وامكانته قيادة وشعبا وجيشا نصرة لفلسطين لنقول لفسطينيين لستم وحدكم اليمن معكم ولن ينساكم".

هتافات المشاركين وشعاراتهم عبرت عن الثبات والإستمرار في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني مالياا ومعنوياً وعسكرياً وحيت ثبات مجاهدي الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة الذي أذهل العالم وأفشل مشاريع العدو الإسرائيلي والأمريكي وفضح بشاعتهم وإجرامهم.

تكوقال وزير حقوق الإنسان في اليمن علي الديلمي لمراسل العالم: "اليمنيون مستمرون ومصرون على مواقفهم في وقف العدوان وفك الحصار وادخال المساعدات الإنسانية".

بيان المسيرات أكد الالتزام باستمرار الفعاليات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والتصعيد وحيا المواقف المشرفة لطلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق أبناء غزة، فيما أطل العميد سريع من وسط الحشود ببيان عسكري هام للقوات اليمينة للإعلان عن تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد.

عشرات الساحات اليمنية شكلت مليونية وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار تجديداً للثبات وتأكيداً على الإستمرار.