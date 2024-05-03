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ملخص عمليات المقاومة اللبنانية ضد جيش الاحتلال بتاريخ 03-05-2024

ملخص عمليات المقاومة اللبنانية ضد جيش الاحتلال بتاريخ 03-05-2024
الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

نفذت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، عدة عمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

العالم - لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 03-05-2024، وفقًا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة

- القطاع الغربي:

1- ا‏لساعة 14:35 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية

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