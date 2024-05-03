ملخص عمليات المقاومة اللبنانية ضد جيش الاحتلال بتاريخ 03-05-2024

العالم - لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 03-05-2024، وفقًا للآتي:



- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة

- القطاع الغربي:

1- ا‏لساعة 14:35 استهداف تجمع لجنود العدو "الإسرائيلي" عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية