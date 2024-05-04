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التصعيد الشعبي في المغرب لإسقاط التطبيع

السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

تسلط هذه الحلقة من البرنامج الضوء على التصعيد الشعبي في المغرب لإسقاط التطبيع، ومساعي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وتطورات المشهد السياسي في تونس، والاستعدادات للرئاسيات في كل من موريتانيا والجزائر.

العالمالمغاربية

تمسك شعبي بإسقاط التطبيع في المغرب، ومزيد من التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب.

مستجدات المشهد السياسي في تونس وانعكاسات مقاطعة المعارضة للاستحقاق الرئاسي المقبل.

موريتانيا وانتخابات الرئاسة.. الغزواني يسعى لفوز من الدور الأول ومنافسوه يحاولون جره لشوط ثان.

جدل في شأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية خلال أسبوعين.

اتضاح ملامح خريطة الرئاسيات المقبلة في الجزائر مع انضمام مزيد من الأحزاب للائحة المشاركين في الانتخابات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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