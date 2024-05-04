قناة ألمانية: جيش أوكرانيا يعاني من نقص حاد في قطع غيار المعدات العسكرية

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وجاء في تقرير بثته القناة: "لا توجد أية أوهام لدى جنود كتيبة الصيانة والإصلاح بشأن الوضع على الجبهة، رغم الوعود الجديدة الكبيرة من الغرب".

ونوهت القناة بأن العسكريين الأوكرانيين، يعترفون بأنه يتعين عليهم الانتظار لفترة طويلة حتى يحصلوا على قطع الغيار والمكونات اللازمة لإصلاح المعدات والأسلحة.

ووفقا للقناة، يبدو واضحا أن العسكريين الأوكرانيين، لا يعقدون آمالا كبيرة على الدعم من الدول الغربية. وقال أحد الجنود للقناة: "لن يقاتل أحد من أجلنا وبدلا عنا".

وتؤكد صحيفة واشنطن بوست، أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي: وللحصول عليها، يجب في البداية تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى مرتبة ولكن حتى هو قد لا يملك القطع اللازمة، لذلك تبقى بعض المعدات العسكرية المتضررة واقفة بدون استعمال.

وقد ذكرت روسيا مرات عديدة أن المساعدة العسكرية الغربية لن تسعف أوكرانيا، وستؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.