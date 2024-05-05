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اذا اجتاح الاحتلال رفح..

الصحة العالمية تحذر من 'حمام دم' ومن امتداد المجاعة لجنوب القطاع

الصحة العالمية تحذر من 'حمام دم' ومن امتداد المجاعة لجنوب القطاع
الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مما وصفه بـ "حمام دم" إذا نفذ كيان الاحتلال الاسرائيلي هجوما عسكريا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وفي منشور له على منصة "إكس" قال غيبريسوس "إن المنظمة تشعر بقلق عميق من هذه العملية التي تزيد من ضعف النظام الصحي المعطوب أصلا"، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين "إن هناك مجاعة واسعة في شمال غزة، تنتشر نحو الجنوب"، معربة عن أملها أن تتوصل الأطراف إلى وقف إطلاق نار في غزة في أسرع وقت.

وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي" قالت ماكين "عندما تكون لديك صراعات كهذه، وتشتعل المشاعر، وتحدث أشياء في الحرب، تحدث المجاعة".

وأضافت "ما نطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات من دون قيود إلى الناس في غزة دون عوائق.. آمل أن تتوصل الأطراف لوقف إطلاق النار حتى يتسنى تسليم المزيد من المساعدات على نحو أسرع".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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