مراسل العالم: الاحتلال الاسرائيلي يحاول تسخين مدينة رفح

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان مدينة رفح شهدت في الساعات الماضية غارات اسرائيلية عنيفة استهدفت عدداً من المنازل، واستهدف القصف، منزلين في حي السلام في شرق رفح ما أوقع العديد من المواطنين جرحی.

واستهدفت احدی الغارات منزل لعائلة الشاعر في حي السلام راح ضحيته العديد من الجرحی تم نقلهم الی مستشفی أبويوسف النجار.

وأكد مراسل العالم ان مدينة رفح شهدت غارات اسرائيلية مكثفة خلال الليلة الماضية رافقه قصف مدفعي عنيف في شرق رفح.

وأوضح مراسل العالم ان جيش الاحتلال يبحث عن تسخين مدينة رفح عن طريق زيادة استهداف هذه المدينة وقصف المزارع وخيام النازحين والمربعات السكنية الكبيرة.