حماس تكشف عن الشخص المسؤول عن عرقلة الهدنة في غزة

العالم - فلسطين

حركة حماس أكدت أنّها لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة وقفاً دائماً للحرب على غزة كما اتهمت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه يعرقل شخصياً جهود التوصل لاتفاق هدنة لما اعتبرته حسابات شخصية وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن فشلها.

وتشدد حماس على مطالبها واستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وتقديم الإغاثة وإنجاز صفقة تبادل جادة.

ويتمسك رئيس حكومة الإحتلال نتنياهو بعدم وقف الحرب إلا بعد اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة التي يتحشتد فيها نحو مليون ونصف مليون نازح أجبرهم الاحتلال على إخلاء مناطق شمال ووسط قطاع غزة والتوجه نحو ههذ المدينة جنوبا.

من جانبه علق وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على قرار نتنياهو بعدم إرسال وفد إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات مع حركة حماس. معرباً عن أمله بأن يفي نتنياهو بالالتزامات التي قطعها له الأسبوع الماضي بشأن عدم إبرام صفقة غير مسؤولة والموافقة على اجتياح رفح مشيراً إلى أن نتنياهو يعرف جيداً ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات في تهديد مباشر من بن غفير بفرط عقد الحكومة.

وفي هذا السياق كشفت الصحافة العبرية أن نتنياهو أصدر تصريحات حول صفقة إنهاء الحرب لكنه نسبها إلى مسؤول دبلوماسي بهدف إفشال المفاوضات وذلك في اطار رغبته في عدم إظهار أنه الطرف المعرقل لمفاوضات التهدئة أمام واشنطن، مع تأكيده على أن الحرب لم تنته حتى لو تم التوصل لاتفاق ما قد ينسف جهود التهدئة.

هذا وتظاهر عشرات آلاف الاسرائيليين بينهم أهالي الأسرى لدى المقاومة، في تل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل لاتفاق يتيح الإفراج عنهم متهمين إياه تقويض صفقة التبادل. كذلك طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو وحل حل حكومته واجراء انتخابات مبكرة.