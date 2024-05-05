وزير اسرائيلي سابق يطلب استقالة اعضاء حکومة نتنياهو

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان وزير الحرب السابق ورئيس هيئة الاركان الاسرائيلية سابقاً موشيه يعالون كتب في تغريدة علی منصة اكس مخاطباً غادي ايزنكوت وبيني غانتس:"بعد ان تبين ان الرجل الذي قاد أكبر عملية فشل في تاريخ "اسرائيل" أصبح اليوم معزولاً؛ ماذا تفعلون في هذه الحكومة؟".

وأضاف يعالون:"لقد ذهبتم الی هذه الحكومة لتنقذوا "اسرائيل"، والان تبين بأن هذه الحكومة ستدمر البيت الثالث".

وقال يعالون مخاطباً غانتس وايزنكوت: لقد اتخذ نتنياهو منكم ورقة توت، والان اصبحتم ورقة توت ساقطة يتم دوسها، فعليكم ان تقولوا للشارع الاسرائيلي بأن الملك اصبح عارياً وان تغادروا حكومة الخراب".