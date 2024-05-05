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وزير اسرائيلي سابق يطلب استقالة اعضاء حکومة نتنياهو

الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الحرب الاسرائيلي السابق موشيه يعالون، استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت والوزير بيني غانتس من حكومة بنيامين نتنياهو معتبراً انهما أصبحا ورقتا توت تستر عورته.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان وزير الحرب السابق ورئيس هيئة الاركان الاسرائيلية سابقاً موشيه يعالون كتب في تغريدة علی منصة اكس مخاطباً غادي ايزنكوت وبيني غانتس:"بعد ان تبين ان الرجل الذي قاد أكبر عملية فشل في تاريخ "اسرائيل" أصبح اليوم معزولاً؛ ماذا تفعلون في هذه الحكومة؟".

وأضاف يعالون:"لقد ذهبتم الی هذه الحكومة لتنقذوا "اسرائيل"، والان تبين بأن هذه الحكومة ستدمر البيت الثالث".

وقال يعالون مخاطباً غانتس وايزنكوت: لقد اتخذ نتنياهو منكم ورقة توت، والان اصبحتم ورقة توت ساقطة يتم دوسها، فعليكم ان تقولوا للشارع الاسرائيلي بأن الملك اصبح عارياً وان تغادروا حكومة الخراب".

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