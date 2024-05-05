50 ألف شخص يحولون حفل تخرج جامعة ميشيغان الی وقفة تضامنية مع غزة

العالم - الاميركيتان

حدث لم يعهده الاميركيون من قبل بات مشهداً مألوفاً هذه الايام في جامعات البلاد وهو انتفاضة حراك الطلبة الداعم لغزة.

ففي ميشيغان الامريكية حوّل الطلاب المحتجون على العدوان الاسرائيلي على غزة، حفل تخرّجهم الى ساحة لاعلان التضامن والدعوة الى وقف العدوان؛ حفل التخرج الذي حضره اكثر من خمسين الف شخص وارتدى الكثير من الخريجين المتضامنين الكوفية العربية التقليدية ورفعوا لافتات تندد بالعدوان وتقول إحداها أنّه لم يبق في غزة جامعات.

الاحتجاجات حولت الانظار عن كلمة راعي مراسم التخريج وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، الى المحتجين، ما اضطره عدة مرات الى التوقف عن الكلام.

وفي فرجينيا الامريكية اعتقلت الشرطة عشرات الطلاب الجامعيين وأزالت مخيم اعتصام في الجامعة في شارلوتسفيل حيث شوهد ضباط شرطة يرتدون زي وعتاد مكافحة الشغب وهم يدخلون مخيماً للمتظاهرين ويقيدون بعض المتظاهرين ويستخدمون ما بدا أنّه رذاذ كيميائي.

وقالت احدی المعتصمات:"جئت لأعبر عن غضبي من الممارسات الاسرائيلية في غزة، يجب وقف الحرب الاسرائيلية علی غزة".

وفي جامعة شيكاغو في ولاية إلينوي، واصل الطلاب نشاطهم الرافض لحرب الإبادة الإسرائيلية مشددين على مواصلة الاحتجاج حتى يتم سحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع كيان الاحتلال، بما في ذلك شركات تصنيع الأسلحة.

وقالت احدی الطالبات المعتصمات:"الفلسطينيون يموتون منذ أکثر من سبعة أشهر نطالب بوقف فوري للحرب علی غزة".

كما شهدت كل من جامعات فيرمونت وكاليفورنيا وبرينستون بولاية نيو جيرسي احتجاجات مماثلة.