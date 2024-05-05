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سرايا القدس تعرض مشاهد من سيطرتها على طائرة "سكاي لارك" الإسرائيلية

الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من سيطرة مجاهديها على طائرة صهيونية بدون طيار من نوع "سكاي لارك" المتطورة في مدينة خانيونس.

العالم - فلسطين

ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل جراءها للمستشفيات 32 شهيدا و41 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34654 شهيدًا و77908 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

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