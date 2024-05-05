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إيران تفوز ببطولة آسيا لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة

إيران تفوز ببطولة آسيا لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة
الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

فاز الفريق الإيراني لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة ببطولة آسيا للمرة الثانية بعد فوزه على الفريق اللبناني.

العالمإيران

إختتمت اليوم الأحد 5 أيار/مايو منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 عاما، والتي استضافتها تايلندا بمشاركة 32 فريقا، بتتويج الفريق الإيراني بطلا لهذه البطولة.

وفي المباراة النهائية لهذه البطولة التي أقيمت في محافطة "روي آت" التايلندية، واجه الفريق الإيراني "ألف" لكرة الطائرة الشاطئية والمكون من اللاعبين حبيب أكبر زاده و أميرعلي قلعة نوي الفريق اللبناني "ألف" المكون من الثنائي هادي شبيب و جاد أبي كرم.

وفي هذه المباراة النهائية فاز الفريق الإيراني لكرة الطائرة الشاطئية بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 21-12، لتصبح إيران بطل آسيا لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة للمرة الثانية.

وقد حقق الفريق الإيراني "ألف" 3 انتصارات متتالية تصدر بها المجموعة بجدارة واقتدار، بعد ان واجه ثلاث فرق هي فيتنام الف واستراليا ب وتايلند ج .

و صعدت إيران الى الدور الربع النهائي بعد فوزها على فريق هونغ كونغ "ب" ونيوزيلندا "ب"، وفي الدور نصف النهائي، فازت إيران على أستراليا "ألف" وتأهلت للنهائي.

وبهذه الطريقة أصبحت إيران بطلا للبطولة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 عاما بسبعة انتصارات متتالية لممثلها الفريق "ألف".

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