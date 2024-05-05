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مليونية "وفاء يمن الأنصار لـ غزة الأحرار"..

شاهد / اليمنيون من ميدان السبعين مصممون على إزالة الكيان من الوجود

الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني، وذلك تحت شعار "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار".

العالم - اليمن

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم، معبرين عن تأييدهم للمرحلة الرابعة من التصعيد التي تعدها القوات المسلحة اليمنية والتي كشف عنها قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه الأخير.

ونددت الحشود المليونية، باستمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني الأمريكي بحق أطفال ونساء غزة أمام صمت وخذلان عربي وإسلامي كبير.

وأكدت أن تحرك اليمن قيادة وشعبا تجاوز التحديات ليقف بكل وفاء وشموخ مع الأشقاء في غزة، مجددة عهد أجداد اليمنيين الفاتحين والأنصار، بالمضي في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، متسلحين بالإيمان والوعي والبصيرة.

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