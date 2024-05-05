قبول الطلاب في فرع النجف الأشرف لجامعة طهران إبتداءا من العام المقبل

العالم – إيران

وخلال لقائه في مكتبه بطهران اليوم الأحد، مديرة دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي العراقیة الدكتورة لبنى خميس مهدي الربيعي، قال مقیمي إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على توسيع التعاون العلمي مع دول الجوار وخاصة العراق؛ مردفا أن: العراق البلد الصديق والشقيق يأتي ضمن الأولوية الأولى لجامعة طهران في سياق تطوير التفاعلات العلمية والأكاديمية بين إيران والعراق.

وأضاف أن: جامعة طهران تسعى من خلال افتتاح فرع لها في مدينة النجف الأشرف، إلى توسيع فروع الجامعة وإنشائها في مدن عراقية أخرى.

بدورها رحبت مديرة دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي العراقیة، بإنشاء فرع جامعة طهران في النجف الأشرف، وصرحت: بعد دراسة متأنية قمنا بإحالة موضوع إنشاء فرع الجامعة هذا إلى الدائرة المختصة بوزارة العلوم العراقية.

وأضافت الدكتورة لبنى خميس مهدي الربيعي خلال اللقاء مع مقيمي: إن إنشاء فرع لجامعة طهران في النجف الأشرف، مدرج ضمن أولوياتنا، ووزير العلوم العراقي بصدد إنجاز هذا المشروع تماما؛ ونتطلع إلى البدء في إنشاء فرع الجامعة داخل العراق قريبا، وبعد تسريع وتائر دراسة هذا الأمر.