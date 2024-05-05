الائتلاف الوطني التونسي يكشف عن مرشحه للانتخابات الرئاسية

العالم - تونس

وذكر مدير الحملة الانتخابية جلول الحمروني أن اختيار ناجي جلول من بين 4 مترشحين تم بأغلبية الأصوات.

وقال ناجي جلول خلال مؤتمر صحفي في مدينة المنستير التي احتضنت المؤتمر الثاني لحزب "الائتلاف الوطني"، إن المؤتمر الثاني حقق نجاحا حيث تمخض عن قرارات من بينها انتخاب المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ورئيس الحزب وانتخاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وأضاف ناجي جلول أنه تم يوم الأحد تقديم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحملة الرئاسية تحت عنوان "من أجل منوال تنموي جديد".

واعتبر جلول أن المؤتمر قد حقق نجاحات كونه ضم عددا من المناضلين الذين قدموا من 58مختلف ولايات الجمهورية.

وأشار في تصريحاته إلى عودة الروح النضالية التي عاشوها في السابق في أحزاب المعارضة، موضحا أنه طالما تم كسر حاجز الخوف من قبل الناس وعودتهم لممارسة السياسة فهو واثق من أن المستقبل سيكون زاهرا جدا حسب قوله.