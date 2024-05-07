شاهد..ردود الأفعال الدولية الرافضة لاجتياح رفح جنوبيّ قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

الولايات المتحدة أعلنت وعلى لسان مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن لم تؤيد الهجوم البري الإسرائيلي على رفح منذ البداية، وأن موقفها لا يزال ساريا.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي:" إن قيام "إسرائيل"بعملية برية في رفح من شأنه أن يعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر وقد أوضح الرئيس بايدن في مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلي أننا لا نؤيد الهجمات البرية على رفح".



الصين وفرنسا أعلنتا معارضتهما للهجوم على رفح، معتبرتين أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة. فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن من المرجح أن يؤدي الهجوم على رفح إلى مقتل المزيد من المدنيين، وأن إسرائيل تشنه رغم التحذيرات الصريحة ضده من الدول الأوروبية.

أما جمهورية جنوب أفريقيا فقد أعربت عن شعورها ب'الدهشة' وعن إنزعاج عميق' إزاء التطورات في قطاع غزة. مشيرة إلى إنها تشعر بالرعب من إعلان إسرائيل ضرورة إخلاء رفح فورا عبر القوة المفرطة في ذلك.

عربيا.. حمل مجلس النواب المصري 'كل الأطراف المعنية' المسؤولية كاملة عن أي 'عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث في قطاع غزة فيما رفضت الأردن الاجتياح الإسرائيلي وقالت إنه بدلا من إعطاء فرصة لمفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، احتلت إسرائيل معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف'، قالت إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح سيعقد بشكل كبير إيصال المساعدات' إلى القطاع، محذرة من 'مجاعة' حال استمرار |غلاق المعبر.

وقال متحدث اليونيسف جيمس إلدر:"إن معبر رفح نقطة دخول معظم المساعدات إلى غزة، والهجوم العسكري سيعقد بشكل كبير عملية إيصال المساعدات".



وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' حذرت من استمرار توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر مشيرة إلى أن الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، سوف يزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد هذه.

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