شاهد كيف استهدفت القوات المسلحة اليمنية 3 سفن لكيان الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

واشار الى مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والمرتبطة بكيان الاحتلال.

وأشار السيد الحوثي الى امتلاك المقاومة اليمنية خيارات مهمة وحساسة متوعدا بسعيها عمليا للمرحلة الخامسة والسادسة. واوضح ان اجتياح كيان الاحتلال لمعبر رفح بطريقة استعراضية يمثل استفزازا للعرب والمسلمين ويعكس الاستخفاف بهم.

ولفت السيد الحوثي الى أن الإدارة الأمريكية شجعت وبكل وضوح تل ابيب على احتلال معبر رفح وهيأت له الظروف ووفرت له مخزونا ضخما من القنابل والأسلحة.



القوات المسلحة اليمنية اعلنت استهداف ثلاث سفن إسرائيلية في المحيط الهندي وخليج عدن، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

واضافت ان القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية مشتركة استهدفت سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن، وأصابتهما بشكل مباشر، بالاضافة الى استهداف سفينة ثالثة في المحيط الهندي.



خلال هذه الفترة شن الطيران الأميركي البريطاني قصفا جويا على عدة مناطق يمنية في محاولة للضغط على صنعاء لوقف عمليات الاسناد لفلسطين، الا ان القوات اليمنية ورغم القصف اكدت مؤازرته للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،

وشددت على انها لن تتوقف عن استهداف المصالح الاميركية والبريطانية وكيان الاحتلال حتى توقع العدوان نهائيا عن قطاع غزة.

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