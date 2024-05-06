رئيسي : الغرب يعيش المواجهة بين تيار الشرف والشر

العالم - ايران

واعرب السيد رئيسي خلال ترأسه اجتماع الحكومة بعد ظهر اليوم الاحد عن أسفه البالغ ازاء ما حدث خلال الأيام الأخيرة في الأوساط الجامعية الامريكية وبعض الدول الغربية، واصفا انتهاك حرمة الطلبة والأساتذة، والجامعات والمراكز العلمية والبحثية والقانونية وحرية التعبير وحرية القلم والدفاع عن حقوق الإنسان بأنها كارثة كشفت الوجه الحقيقي للحضارة الغربية للعالم وأثبتت أحقية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان زيف المزاعم الغربية ازاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية.

وبين رئيس الجمهورية أن الغربيين قدموا أنفسهم كمدافعين عن هذه القيم من خلال إخفاء وجههم الاستبدادي والمعادي لحقوق الإنسان خلف شعارات خادعة وأضاف: إن أحداث غزة أزاحت الستار عن وجه الغربيين، واليوم نشهد المواجهة بين تيار الشرف للطبقة الواعية من الطلبة مع التيار الشرير للقادة المعتدين على القانون والحقوق والحريات الإنسانية في الغرب ونعتقد بأن هذا الحضور والصمود الواعي لطلبة الجامعات في أمريكا والغرب سيكون رادعا مؤثرا ازاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والدعم الأمريكي له .

واشار رئيسي إلى الدعم التي تقدمه الحركة العلمية والثقافية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحركات المعادية للصهيونية، معربا عن أمله من أن وصول رسالة التضامن والدعم من قبل الطلبة والاساتذة الايرانيين الى الطلبة والأساتذة في امريكا و الغرب من شانها ان تجعلهم أكثر ثباتا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.