3 جرحى بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة 'السفري' في البقاع

العالم - لبنان

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغارة أدت إلى سقوط ثلاثة جرحى مدنيين، وتدمير المبنى المستهدف الذي غطت قطع حجارته طريق رياق- بعلبك الدولية المجاورة.

وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والإطفاء.

وتقع السفري على طريق رياق بعلبك في البقاع شرقي لبنان، وتبعد عن الحدود الجنوبية نحو 70 كيلومترا في عمق الأراضي اللبنانية.

يذكر أن منطقة السفري في البقاع شرقي لبنان استهدفت مرتين منذ الثامن من أكتوبر الماضي، الأولى، في مارس الماضي، بعد استهداف حزب الله لمقرات عسكرية إسرائيلية في الجولان وإطلاق عشرات الصواريخ، والمرة الثانية في أبريل الماضي بعد اسقاط حزب الله لطائرة مسيرة اسرائيلية من نوع هرمز 900.

وقصف كيان الاحتلال العمق اللبناني في البقاع أكثر من 5 مرات منذ الثامن من أكتوبر الماضي.